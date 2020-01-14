Шарапова не смогла доиграть матч в Австралии из-за дыма

Матч выставочного теннисного турнира в Мельбурне между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд не был доигран из-за дыма, сообщили СМИ.

Как пишет издание Herald Sun, встреча была прервана при счете 7:6 (7:4), 5:5 в пользу Зигемунд, спортсменки провели на корте 2 часа 38 минут.

«Мы играли более двух часов, после чего у меня начался небольшой кашель в конце второго сета. Я подумала, что заболела, а кашель связан с этим, но потом услышала, как Лаура говорила судье о той же проблеме», – передает ТАСС слова Шараповой.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. На континенте погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, уничтожено более 8,5 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек. Погибли более 1 млрд животных.

Напомним, в понедельник сообщалось, что прямые убытки экономики Австралии после лесных пожаров составят порядка 3,5 млрд долларов США.