Лавров раскритиковал американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона

Продвигаемая США концепция Индо-Тихоокеанского региона деструктивна и преследует цель разделить страны на группы по интересам, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ланкийскому изданию Daily News.

По словам главы МИД России, Индийский океан должен быть «не ареной соперничества, а зоной сотрудничества прибрежных и островных государств, совместными усилиями создающих условия для устойчивого социально-экономического развития» в рамках различных региональных структур, приводит слова Лаврова ТАСС.

«Это полностью отвечало бы и интересам России, учитывая, что регион Индийского океана частично охватывает территорию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Например, Шри-Ланка имеет в ШОС статус партнера по диалогу», – обратил внимание министр.

«К сожалению, в последнее время мы наблюдаем настойчивые попытки внерегиональных сил переформатировать сложившийся порядок под решение собственных узкокорыстных задач. Продвигаемая США концепция «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» несет в себе не объединительный, а деструктивный потенциал, – подчеркнул Лавров. – Его истинная цель – разделить государства региона на группы по интересам, ослабить многосторонние начала функционирования региональной системы межгосударственных отношений, чтобы установить собственное доминирование».

Глава российского МИД отметил, что любые новые идеи о стратегическом развитии региона должны способствовать формированию там общего пространства сотрудничества. «Региональную архитектуру следует выстраивать сообща, на принципах неделимости безопасности, верховенства международного права, невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой», – добавил Лавров.

Концепция Индо-Тихоокеанского региона была предложена американским президентом Дональдом Трампом для стран бассейна Индийского и Тихого океанов. Эксперты считают, что одна из ее главных задач – ограничение влияния Китая в регионе.

В ноябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона, назвав ее «серьезным вызовом для стран АСЕАН».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об исторических заявлениях президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» в Сочи, в том числе об Индо-Тихоокеанской стратегии США по сдерживанию Китая.

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