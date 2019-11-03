Россия увидела серьезный вызов в американской концепции Индо-Тихоокеанского региона

Премьер-министр Дмитрий Медведев в преддверии Делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита раскритиковал американскую концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», назвав ее «серьезным вызовом для стран АСЕАН».

«Считаем американскую инициативу (Индо-Тихоокеанского региона – прим. ВЗГЛЯД) серьезным вызовом для стран АСЕАН, поскольку она может ослабить позиции Ассоциации, лишить ее статуса ключевого игрока в решении региональных проблем безопасности» – приводит ТАСС слова Медведева в интервью Bangkok Post.

«Мы выступаем за сохранение эффективной системы межгосударственных отношений, которая сформировалась на базе АСЕАН и за многие годы хорошо себя зарекомендовала», – отметил российский премьер.

Премьер подчеркнул, что Россия – евразийская страна, неотъемлемый участник азиатского сообщества как в силу своего географического положения, так и благодаря исторически тесным политическим, экономическим и культурным связям со странами этого региона.

По словам Медведева, у России в Азии «активная и созидательная» роль. «Мы не стремимся ни на кого давить, не вмешиваемся во внутренние дела, не угрожаем силой, не выдвигаем ультиматумы. Напротив, выстраиваем с азиатскими партнерами конструктивные отношения на основе взаимного доверия и уважения», – обратил внимание российский премьер.

Медведев подчеркнул, что Россия выступает за честную конкуренцию и уважает право государств на самостоятельный выбор пути развития с учетом их традиций и цивилизационных особенностей. По его мнению, очень важно, что эта политика – взаимная.

«Подавляющее большинство азиатских государств налаживает с нами взаимовыгодное сотрудничество. Из последних примеров – саммит Россия – АСЕАН в Сингапуре, где наши отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства», – добавил премьер.

Медведев отметил, что Азия открывает уникальные возможности для развития различных направлений сотрудничества. Он заверил, что Россия продолжит работу в различных форматах – двусторонних и многосторонних, в том числе на площадке Евразийского экономического союза. «Результаты уже неплохие. Практически реализуется программа сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН на 2019-2020 годы», – сообщил Медведев.

Глава российского правительства заметил, что АСЕАН проявляет интерес и к сотрудничеству с ШОС. Он указал на общность целей – взаимовыгодную кооперацию, стабильность и безопасность региона, борьбу с глобальными вызовами и угрозами, прежде всего с международным терроризмом. «Чтобы добиться максимального эффекта в этой сфере, необходимо наладить тесное взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб, как это происходит на уровне Региональной антитеррористической структуры ШОС и Ассоциации национальных полиций стран – членов АСЕАН», – подытожил Медведев.

Напомним, в начале августа США и Южная Корея заключили союз «за свободу Индо-Тихоокеанского региона». В том де месяце глава Пентагона обвинил Китай в дестабилизации Индо-Тихоокеанского региона.

Тем временем Центр исследований США Сиднейского университета утверждает, что Соединенные Штаты потеряли военное превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе, первенство там захватил Китай.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об исторических заявлениях президента Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» в Сочи, в том числе об Индо-Тихоокеанской стратегии США по сдерживанию Китая.

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