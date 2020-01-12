Литвинова рассказала о состоянии после ДТП

Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем состоянии после того, как в воскресенье, в день ее рождения, ее сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре Москвы.

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» – процитировала Литвинова в своем Instagram стихотворение Иосифа Бродского.

«Со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться», – сообщила она.

Режиссер рассказала, что получила необходимую медицинскую помощь. По ее словам, ей «зашили подбородок».

«Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ)», – указала она.

«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», – добавила Литвинова.

Ранее стало известно, что Литвинову в день рождения сбил автомобиль в центре Москвы. СМИ со ссылкой на водителя иномарки написали, что режиссер якобы могла находиться в нетрезвом состоянии.