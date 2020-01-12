Сатановский похвалил призвавшего «наказать» Россию Турчинова

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский с иронией похвалил бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, комментируя его призыв «наказать» Россию за крушение украинского самолета в Иране.

В своем Telegram-канале Сатановский отметил, что Турчинов на фоне крушения украинского самолета «не смог сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие».

Вместе с тем «не сильно умный, зато говорливый» Турчинов «напомнил про то, о чем начали уже подзабывать», указал политолог. «Конечно же! ПОСТАВКИ военной техники, вооружений и технологий с Украины. В том числе технологий ракетных и ядерных. А в последнем случае еще и оборудования и сырья для производства чего не надо – здравствуйте, Желтые воды (город в Днепропетровской области Украины, в котором находится крупнейший производитель природного урана в Европе – прим. ВЗГЛЯД)», – указал Сатановский.

«Три вооруженных до зубов военных округа второго эшелона было на Украине на момент распада Союза. Склады ломились от техники. Три воздушные армии. Половина оборонных заводов сверхдержавы. Лучшие НИИ и КБ. Все военные технологии были в наличии. АЭС были и есть – со всем набором сырья. Прошло 30 лет. Состояние оставшегося мрачное. Но где все? (...) Северная Корея, Иран, Пакистан, Афганистан, Африка с Латинской Америкой, ЮВА... Там если копать, такое благодатное поле! Уходило на миллиарды. Талибам, «Аль-Каиде», ИГ*, черту, дьяволу... Кто брал, тому и продавали. Первым делом, конечно, советского производства, еще качественное. Потом уже свое, незалежное. А чертежи и инструкции по производству...» – подчеркнул политолог.

«Ай, спасибо, Турчинов! Вот же ж, молодец! Именно Украина с ее анархией и криминалом на всех уровнях власти была и есть одним из главных пунктов и транзитных маршрутов мировой нелегальной торговли оружием, военными технологиями, наркотиками, услугами наемников и чем угодно вообще, включая Ближний и Средний Восток. (...) Сколько американских солдат и мирных жителей убито в Афганистане, Ираке и Сомали украинским оружием, Турчинов не напомнит? Как украинские чиновники военными и ядерными секретами торговали и торгуют, не уточнит? О своей роли в этом бизнесе не расскажет? Шикарная тема! Как раз для диалога Трампа с Зеленским. Очень актуально и духоподъемно», – заключил Сатановский.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Турчинова о том, что Россия якобы должна отвечать за крушение украинского самолета в Иране.