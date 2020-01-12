Сатановский похвалил призвавшего «наказать» Россию Турчинова

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Аппетиты Нафтогаза по Крыму становятся необузданными

Нафтогаз с новой силой раскручивает крымскую историюФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Получив 3 млрд долларов от Газпрома, Нафтогаз снова взялся за историю с крымскими активами. Сумма требуемых Киевом компенсаций за нефтегазовые активы полуострова растет каждый год на 1-2 миллиарда долларов. Почему крымские иски остались за скобкой обнуления взаимных судебных претензий РФ и Украины при подписании нового транзитного контракта и удастся ли Нафтогазу получить с России эти миллиарды?  Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Как нацпроекты поднимают провинциальную медицину

ФАПы по нацпроекту «Здравоохранение» открываются даже там, где их не было и в советские временаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Первый год работы национальных проектов принес ощутимые результаты для жителей России. В частности, ФАПы по нацпроекту «Здравоохранение» открываются даже там, где их не было и в советские времена. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал на открытии фельдшерского пункта в отдаленной деревне Южного Урала – а заодно выяснил, как различные нацпроекты могут работать в единой связке даже в труднодоступных местах. Подробности...
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Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

Полтора года назад королева Елизавета Вторая вместе с внуком и его женойФото: Matt Dunham/AP/ТАСС
Британская королевская семья теряет одну из своих составляющих. Принц Гарри и киноактриса Меган Маркл, больше известные как герцог и герцогиня Сассекские, объявили о сложении полномочий членов королевской семьи и желании жить в Северной Америке. Станет ли это ударом по монархии – или Виндзоры опять повернут все к своей пользе, как и в случае с Брекситом? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

Герман Садулаев, писатель, публицист
На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
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Жителям хрущевок есть чем гордиться

Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
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Партия IT-миллионеров отстала от жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По составу участников, и по манифесту «партия айтишников» она же Партия прямой демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. Нет ни одной причины, почему молодежь будет голосовать за миллионера, «запустившего три донатные игрухи». Подробности...
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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

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          • Очень плохим

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              Сатановский похвалил призвавшего «наказать» Россию Турчинова

                 12 января 2020, 16:16
              Фото: Михаил Почуев/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский с иронией похвалил бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, комментируя его призыв «наказать» Россию за крушение украинского самолета в Иране.

              В своем Telegram-канале Сатановский отметил, что Турчинов на фоне крушения украинского самолета «не смог сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие».

              Вместе с тем «не сильно умный, зато говорливый» Турчинов «напомнил про то, о чем начали уже подзабывать», указал политолог. «Конечно же! ПОСТАВКИ военной техники, вооружений и технологий с Украины. В том числе технологий ракетных и ядерных. А в последнем случае еще и оборудования и сырья для производства чего не надо – здравствуйте, Желтые воды (город в Днепропетровской области Украины, в котором находится крупнейший производитель природного урана в Европе – прим. ВЗГЛЯД)», – указал Сатановский.

              «Три вооруженных до зубов военных округа второго эшелона было на Украине на момент распада Союза. Склады ломились от техники. Три воздушные армии. Половина оборонных заводов сверхдержавы. Лучшие НИИ и КБ. Все военные технологии были в наличии. АЭС были и есть – со всем набором сырья. Прошло 30 лет. Состояние оставшегося мрачное. Но где все? (...) Северная Корея, Иран, Пакистан, Афганистан, Африка с Латинской Америкой, ЮВА... Там если копать, такое благодатное поле! Уходило на миллиарды. Талибам, «Аль-Каиде», ИГ*, черту, дьяволу... Кто брал, тому и продавали. Первым делом, конечно, советского производства, еще качественное. Потом уже свое, незалежное. А чертежи и инструкции по производству...» – подчеркнул политолог.

              «Ай, спасибо, Турчинов! Вот же ж, молодец! Именно Украина с ее анархией и криминалом на всех уровнях власти была и есть одним из главных пунктов и транзитных маршрутов мировой нелегальной торговли оружием, военными технологиями, наркотиками, услугами наемников и чем угодно вообще, включая Ближний и Средний Восток. (...) Сколько американских солдат и мирных жителей убито в Афганистане, Ираке и Сомали украинским оружием, Турчинов не напомнит? Как украинские чиновники военными и ядерными секретами торговали и торгуют, не уточнит? О своей роли в этом бизнесе не расскажет? Шикарная тема! Как раз для диалога Трампа с Зеленским. Очень актуально и духоподъемно», – заключил Сатановский.

              Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Турчинова о том, что Россия якобы должна отвечать за крушение украинского самолета в Иране.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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