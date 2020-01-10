Спонсор просроченных подарков для слепых в Кургане извинился перед инвалидами

Компания, подарившая курганскому обществу слепых просроченные продукты, начала внутреннюю проверку, чтобы выяснить, как негодные к употреблению сладости попали в подарочные наборы для инвалидов.

Выяснилось, что подарки были сформированы самими членами общества из продуктов, которые предоставил спонсор. Жертвователь – компания ИП Якимов А.В., пишет издание «Новый день».

Руководитель компании Алексей Якимов заверил, что злого умысла у фирмы не было. Он пояснил, что основная деятельность компании связана с торговлей продовольствием. Перед Новым годом фирма решила поздравить общество инвалидов. Для подарков приготовили коробки с провизией.

«Мы давно сотрудничаем с обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка – на складе могли перепутать коробки. Проверка еще не окончена, но я приношу свои извинения общественной организации. Это действительно очень неприятно. Если ошибка имела место, она была ненамеренная. Мы стараемся помогать тем, кто имеет меньше возможностей, хотели бы и дальше заниматься такой деятельностью. Обещаю, что мы усилим внутренний контроль, чтобы не допускать таких инцидентов, будем внимательнее формировать наборы», – сказал Якимов.

В обществе инвалидов подтвердили, что организация давно оказывает спонсорскую помощь. По словам председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых Валентины Зыряновой, это сложившаяся практика – многие филиалы подобных организаций стараются привлекать благотворителей, чтобы радовать подопечных.

«Подарочные продуктовые наборы филиалы общества слепых формируют не в первый раз, и раньше таких инцидентов не было. Нужно понимать, что руководители филиалов – инвалиды по зрению. Поэтому руководитель местной ячейки, где произошел неприятный инцидент, могла не увидеть сроки годности и даты изготовления. Вместе с этим, я считаю, что просроченные продукты попали в наборы не по чьему-то умыслу, скорее всего, это была пересортица. Видимо, кто-то из исполнителей не досмотрел», – сказала Зырянова.

В управлении соцзащиты Курганской области подтвердили, что сбор подарков был инициирован общественниками, при этом ситуация находится на контроле у ведомства. «Это очень неприятный инцидент, учитывая, что инвалиды по зрению лишены возможности разглядеть мелкие цифры сроков годности. Мы надеемся, что человек, который так пренебрежительно отнесся к работе и не уследил за качеством товаров, будет наказан», – сказала глава регионального управления соцзащиты Юлия Козлова.

Напомним, инцидент произошел во время празднования нового года в обществе инвалидов по зрению 26 декабря в Кургане. Членам общества – многие из них незрячие – раздали продуктовые наборы с истекшим сроком годности. История была опубликована в социальных сетях и возмутила общественность.