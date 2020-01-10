Борт Москва – Новый Уренгой вынуждено сел в Нижневартовске

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), вынужденно приземлился в Нижневартовске (ХМАО), следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя.

Согласно информации на сайте воздушной гавани, рейс SU-1522 вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в пятницу в 2.30 и должен был прибыть на Ямал через 3,5 часа, но утром совершил посадку в аэропорту Нижневартовска.

«Ожидается (прибытие в Новый Уренгой) в 17.50 (15.50 мск) сегодня», – передает РИА «Новости» сообщение на сайте аэропорта.

В справочной службе аэропорта Нижневартовска причиной посадки стали сложные метеоусловия в пункте назначения, самолет планирует вылететь в 14.40 мск. На сайте перевозчика уточняется, что стоянка в Нижневартовске составит свыше семи часов.

По данным администрации Нового Уренгоя, в пятницу в городе наблюдаются метель и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Из-за сильного ветра и плохой видимости на Ямале закрыты все зимние автодороги.

Напомним, в декабре у летевшего из Уфы в Нижневартовск пассажирского самолета отказал двигатель.

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