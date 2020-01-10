Жительницу Уссурийска направят на обследование после заявлений об избиении врачом

Жительница Уссурийска, обвинившая местного стоматолога в нанесении ей телесных повреждений, направлена на судебно-медицинское обследование, сообщили в пресс-службе городского отдела МВД России.

«Полиция проверяет информацию о причинении телесных повреждений женщине, обратившейся в городскую стоматологическую больницу за оказанием медицинской помощи ее внуку», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы горотдела МВД России.

Как отметили в ведомстве, 47-летняя заявительница сообщила, что в результате конфликта со стоматологом ей якобы были причинены телесные повреждения.

«В настоящее время заявительница направлена на прохождение судебно-медицинского обследования», – добавили в МВД.

Ранее СК по Приморскому краю начал проверку после сообщений в СМИ о том, что женщине, пришедшей с ребенком в поликлинику в Уссурийске, стоматолог якобы отказал в приеме, после чего сломал ей два пальца, выхватывая мобильный телефон, которым она вела съемку, и нанес сотрясение мозга. Однако позже в Сети появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, на которой видно, что врач действительно вырывает телефон из рук женщины, но не бьет ее.