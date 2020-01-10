Нефть подешевела на снижении геополитических рисков

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз на ослаблении напряженности между США и Ираном.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31% – до 65,17 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,32%, составив 59,37 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефть дешевеет четвертый день подряд на фоне некоторой разрядки напряженности между США и Ираном.