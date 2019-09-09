В России ожидают президента и премьера Ирака

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил, что ведется проработка визитов в Москву президента, премьер-министра и спикера парламента Ирака.

«Прорабатывается вопрос о визитах в Россию руководства Ирака: премьер-министра Аделя Абдель Махди, президента страны Бархама Салеха, спикера иракского парламента Мухаммеда аль-Халбуси», – сообщил Богданов, передает ТАСС.

При этом визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ирак планируется на октябрь.