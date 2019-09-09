Участники конфликта в Донбассе вышли на митинг из-за вагонов с углем

Участники военного конфликта в Донбассе митингуют во Львовской области около поезда с углем, который, как они утверждают, якобы доставлен из России. Об этом рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Участники АТО (военная операция в Донбассе) во Львовской области пикетируют эшелон с углем, который доставлен в вагонах из Российской Федерации. В общем 113 вагонов, 64 из них еще не разгружены. Пикетчики пытаются выяснить происхождение топлива. По этому поводу они обратились к силовым структурам и местной власти», – написал Волынец в своем Telegram-канале.

Волынец добавил, что за восемь месяцев на Украину из-за границы завезено угля на 2 млрд долларов. «Если бы хотя бы десятая часть этой суммы была направлена на поддержку отечественного углепрома, то государство было бы обеспечено собственным углем. Если кто-то думает, что мафия непобедима, напоминаем: шахтеры и общественность всеми силами будут бороться против такого негативного явления», – добавил Волынец.

С 1 июня на Украину поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из России осуществляются только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.

Между тем, на Украине сложилась катастрофическая ситуация из-за нехватки угля. В Раде заявили, что многие предприятия могут прекратить работу.