На закрытом объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности НИИ ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в Роскосмос) 7 сентября 2019 года задержала 14 человек, которые пытались проникнуть на режимный объект для фотографирования.

«В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет», – сообщается на сайте Роскосмоса.

Задержанных передали сотрудникам полиции.

«Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», – сообщили в Роскосмосе.

Задержаны были сначала двое, а потом еще 12 человек. Все задержанные отправлены в отдел полиции.