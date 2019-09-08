Выборы губернатора стартовали в Волгоградской и Астраханской областях

Взгляд
8 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:36  |  vz.ru
Разделы

Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
Перейти а раздел…

До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
Перейти а раздел…

Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
Обсуждение: 149 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия потеряла свидетельство своего позора

    Кто из известных заключенных выходил по УДО

    Неблагодарные «братушки»: Болгария снова выступила против России

      Перейти а раздел…

      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото - граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это - часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
      Подробности...

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Открылись первые избирательные участки на выборах депутатов в Мосгордуму
              Кремль раскрыл содержание разговора Путина с ЗеленскимЗеленский заявил о выполнении всех договоренностей с ПутинымХабиб Нурмагомедов «задушил» американцаЗахарова рассказала о замятом скандале вокруг американского спортсмена
              Москалькова предложила новый механизм для обменов между Россией и УкраинойКравчук указал на главную ошибку украинских властейОткуда у Лукашенко роскошный электромобиль Tesla?Индийский лунный проект закончился без России провалом
              Появились подробности о личности подозреваемого в нападении на главу ЦИКВ Германии пожаловались на ответные санкции РоссииНа Кипре утонула трехлетняя девочка из РоссииУчастницы Pussy Riot задержаны в Москве

              Главная тема


              США борются с Китаем за жемчужину советской промышленности

              долгожданное событие


              Что даст России и Украине взаимный обмен заключенными

              политическая демагогия


              Глава Пентагона назвал требования к России для сотрудничества с США

              «отказ от амбиций»


              Американский профессор провозгласил США увядающей империей

              Видео

              На Марс за 40 дней


              Создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс

              борьба с колониализмом


              Как Советский Союз потерял контроль над самым кровавым диктатором Африки

              громкий арест


              США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

              огромный потенциал


              Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?

              Выборы губернатора стартовали в Волгоградской и Астраханской областях

              8 сентября 2019, 07:57

              Версия для печати

              В Волгоградской и Астраханской областях открылись избирательные участки на выборах губернаторов. Еще в четырех регионах Поволжья – Удмуртии, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях – стартовали выборы различных уровней.

              В Астраханской области голосование началось на 580 участках, а в Волгоградской области – на 1493, передает ТАСС.

              На пост главы Волгоградской области претендуют действующий губернатор Андрей Бочаров от «Единой России», Алексей Буров от КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР, Сергей Полещук от «Справедливой России». На выборах астраханского губернатора борются врио губернатора области Игорь Бабушкин, депутат Госдумы Николай Арефьев, выдвинутый региональным отделением КПРФ, руководитель фракции ЛДПР в думе региона Тимофей Щербаков и представитель Партии пенсионеров Сергей Сычев. В этом году в выборах губернатора Астраханской области могут участвовать самовыдвиженцы в отличие от Волгоградской области, где претендентов на пост главы региона могут выдвигать только политические партии.

              В единый день голосования также проходят выборы в Волгоградскую областную думу, в них участвует 339 кандидатов. Это 250 кандидатов в депутаты по единому избирательному округу – от «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, «Единой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также 89 кандидатов по одномандатным округам. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, 19 – в одномандатных округах. По итогам последних выборов в 2014 году в облдуму прошли четыре политические партии: «Единая Россия» (32 депутата), КПРФ (три), «Справедливая Россия» (два), ЛДПР (один).

              Кроме того, в 07.00 мск открылись избирательные участки в четырех регионах Приволжского федерального округа, где местное время на один час опережает московское.

              В Удмуртии проходят допвыборы в Госсовет республики по двум одномандатным округам, а также дополнительные выборы депутатов в ряде муниципальных советов. Избирательные участки открылись в 98 помещениях, из них 29 – в Ижевске. За кресла депутатов Госсовета поборются представители четырех политических партий.

              На территории Ульяновской области проходят дополнительные выборы в ульяновскую городскую думу по одному одномандатному округу. В столице области Ульяновске, который сегодня отмечает 371-й день рождения, открылись все 10 избирательных участков. В регионе также пройдут повторные и дополнительные муниципальные выборы в 10 районах.

              В Самарской области открылись 145 избирательных участков. Здесь состоится голосование в рамках 34 избирательных компаний, в том числе допвыборы депутатов собраний двух городских и 25 сельских поселений, а также дополнительные выборы в самарскую губернскую думу из-за досрочного сложения полномочий Виктором Сазоновым и Валерием Трояным.

              В Саратовской области выбирают депутата областной думы, депутата городской думы Саратова, а также проходят выборы различного уровня в ряде муниципальных районов региона. По данным избирательной комиссии области, всего в 08:00 по местному времени (7:00 мск) открылось 117 избирательных участков, в целом по области замещается 74 мандата.

              В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

              В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

              Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.



               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............