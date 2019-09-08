Выборы губернатора стартовали в Волгоградской и Астраханской областях

В Волгоградской и Астраханской областях открылись избирательные участки на выборах губернаторов. Еще в четырех регионах Поволжья – Удмуртии, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях – стартовали выборы различных уровней.

В Астраханской области голосование началось на 580 участках, а в Волгоградской области – на 1493, передает ТАСС.

На пост главы Волгоградской области претендуют действующий губернатор Андрей Бочаров от «Единой России», Алексей Буров от КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР, Сергей Полещук от «Справедливой России». На выборах астраханского губернатора борются врио губернатора области Игорь Бабушкин, депутат Госдумы Николай Арефьев, выдвинутый региональным отделением КПРФ, руководитель фракции ЛДПР в думе региона Тимофей Щербаков и представитель Партии пенсионеров Сергей Сычев. В этом году в выборах губернатора Астраханской области могут участвовать самовыдвиженцы в отличие от Волгоградской области, где претендентов на пост главы региона могут выдвигать только политические партии.

В единый день голосования также проходят выборы в Волгоградскую областную думу, в них участвует 339 кандидатов. Это 250 кандидатов в депутаты по единому избирательному округу – от «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, «Единой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также 89 кандидатов по одномандатным округам. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, 19 – в одномандатных округах. По итогам последних выборов в 2014 году в облдуму прошли четыре политические партии: «Единая Россия» (32 депутата), КПРФ (три), «Справедливая Россия» (два), ЛДПР (один).

Кроме того, в 07.00 мск открылись избирательные участки в четырех регионах Приволжского федерального округа, где местное время на один час опережает московское.

В Удмуртии проходят допвыборы в Госсовет республики по двум одномандатным округам, а также дополнительные выборы депутатов в ряде муниципальных советов. Избирательные участки открылись в 98 помещениях, из них 29 – в Ижевске. За кресла депутатов Госсовета поборются представители четырех политических партий.

На территории Ульяновской области проходят дополнительные выборы в ульяновскую городскую думу по одному одномандатному округу. В столице области Ульяновске, который сегодня отмечает 371-й день рождения, открылись все 10 избирательных участков. В регионе также пройдут повторные и дополнительные муниципальные выборы в 10 районах.

В Самарской области открылись 145 избирательных участков. Здесь состоится голосование в рамках 34 избирательных компаний, в том числе допвыборы депутатов собраний двух городских и 25 сельских поселений, а также дополнительные выборы в самарскую губернскую думу из-за досрочного сложения полномочий Виктором Сазоновым и Валерием Трояным.

В Саратовской области выбирают депутата областной думы, депутата городской думы Саратова, а также проходят выборы различного уровня в ряде муниципальных районов региона. По данным избирательной комиссии области, всего в 08:00 по местному времени (7:00 мск) открылось 117 избирательных участков, в целом по области замещается 74 мандата.

В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.