Американка Серена Уильямс проиграла в финале Открытого чемпионата США по теннису

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open) на корте Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Поединок закончился со счетом 3:6, 5:7 в пользу канадской спортсменки, передает ТАСС.

Андрееску стала первой теннисисткой из Канады, выигравшей турнир Большого шлема, первой победительницей турнира, родившейся после 2000 года, а также первой спортсменкой с 1937 года, которая победила в турнире после дебютного включения в основную сетку.

В ходе игры был установлен своеобразный рекорд. Так, 37-летняя американка оказалась на 18 лет старше соперницы из Канады, это самая большая разница в возрасте между финалистками турниров Большого шлема в открытой эре.

До победы в турнире Большого шлема лучшим результатом Андрееску был выход во второй круг на Australian Open (2019) и «Ролан Гаррос» (2019). В 2019 году Андрееску провела восемь матчей против теннисисток из топ-10 мирового рейтинга, одержав восемь побед.

Уильямс является шестикратной победительницей US Open, также на ее счету семь побед на Уимблдоне, три – на Открытом чемпионате Франции и семь – на Открытом чемпионате Австралии. В общей сложности на ее счету 23 победы на турнирах Большого шлема. В последний раз Уильямс победила на турнире Большого шлема в Австралии в 2017 году, после этого американка трижды доходила до финала, но ни разу не одержала победу.