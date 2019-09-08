В Хабаровском крае и Сахалинской области начался единый день голосования

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
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Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
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      Россия и Украина обменялись заключенными

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              В Хабаровском крае и Сахалинской области начался единый день голосования

              8 сентября 2019, 01:31

              Текст: Антон Никитин

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              В Сахалинской области в единый день голосования проходят выборы губернатора, а в Хабаровском крае выбирают депутата Государственной думы, сообщили в региональных избиркомах.

              По данным избирательной комиссии Хабаровского края, в единый день голосования в регионе открываются 783 избирательных участка, в списки избирателей внесены 987 тыс. 758 человек, передает ТАСС.

              Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае проводятся по Комсомольскому одномандатному округу № 70, по которому был избран депутатом кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы региона.

              На выборы депутата Госдумы зарегистрированы 10 человек: кандидат от «Справедливой России» доктор исторических наук Татьяна Ярославцева, кандидат от КПРФ политолог Николай Платошкин, кандидат от ЛДПР помощник депутата Госдумы Валерия Селезнева по работе в Еврейской АО Иван Пиляев, кандидат от «Коммунистов России» офис-менеджер торговой компании «Цептер Интернациональ» Владимир Титоренко, заместитель генерального директора по внешним связям ООО «Прима Медиа» (учредитель информационного агентства «Прима Медиа») Андрей Швецов от Партии роста, кандидат от партии «Зеленые» заместитель председателя регионального отделения партии в Хабаровском крае Андрей Петров.

              От «Единой России» кандидатом зарегистрирована певица и композитор Виктория Цыганова, от партии «Родина» – заместитель гендиректора ООО «Каргогрупп» Владимир Воробьев, от Партии пенсионеров – директор Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко и Олег Котов от партии «Патриоты России».

              Жителям Хабаровского края также предстоит выбрать новый созыв Законодательной думы региона, жителям Комсомольска-на-Амуре – главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также пройдут выборы депутатов городского парламента. В регионе пройдут и выборы собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.

              Голосование также началось в соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области. Там проходят выборы депутатов городской думы Биробиджана, выборы депутатов собраний депутатов районов и поселений. В день голосования будут работать 162 избирательных участка.

              В Приморском крае в единый день голосования пройдет 38 избирательных кампаний различного уровня. В основном это выборы депутатов городских округов и муниципальных районов, глав и депутатов городских сельских поселений. Кроме того, в крае пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона по одномандатному округу №19, на них зарегистрированы пять кандидатов. Всего в крае по данным на 1 июля зарегистрировано 1 млн 453 тыс. 11 избирателей. Как сообщил представитель избирательной комиссии Приморья, в крае будет работать 356 стационарных избирательных участков.

              В Сахалинской области в единый день голосования проходят выборы губернатора. Кроме того, в регионе выбирают депутатов Городской думы Южно-Сахалинска и собраний четырех муниципальных образований. На территории региона открылись 310 избирательных участков. В областной избирательной комиссии рассказали, что в списки избирателей внесены 375 тыс. 338 человек.

              На должность главы Сахалинской области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.

              Также открылись избирательные участки на территории Магаданской области. Там начинаются дополнительные выборы депутата Магаданской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 на избирательных участках № 9, 11 и депутатов Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа по многомандатному избирательному округу № 1 на избирательных участках №№ 54, 57.

              Единый день голосования начался в России с открытия избирательных участков на Камчатке и Чукотке.

              В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

              В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

              Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.


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