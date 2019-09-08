В Хабаровском крае и Сахалинской области начался единый день голосования

В Сахалинской области в единый день голосования проходят выборы губернатора, а в Хабаровском крае выбирают депутата Государственной думы, сообщили в региональных избиркомах.

По данным избирательной комиссии Хабаровского края, в единый день голосования в регионе открываются 783 избирательных участка, в списки избирателей внесены 987 тыс. 758 человек, передает ТАСС.

Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае проводятся по Комсомольскому одномандатному округу № 70, по которому был избран депутатом кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы региона.

На выборы депутата Госдумы зарегистрированы 10 человек: кандидат от «Справедливой России» доктор исторических наук Татьяна Ярославцева, кандидат от КПРФ политолог Николай Платошкин, кандидат от ЛДПР помощник депутата Госдумы Валерия Селезнева по работе в Еврейской АО Иван Пиляев, кандидат от «Коммунистов России» офис-менеджер торговой компании «Цептер Интернациональ» Владимир Титоренко, заместитель генерального директора по внешним связям ООО «Прима Медиа» (учредитель информационного агентства «Прима Медиа») Андрей Швецов от Партии роста, кандидат от партии «Зеленые» заместитель председателя регионального отделения партии в Хабаровском крае Андрей Петров.

От «Единой России» кандидатом зарегистрирована певица и композитор Виктория Цыганова, от партии «Родина» – заместитель гендиректора ООО «Каргогрупп» Владимир Воробьев, от Партии пенсионеров – директор Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко и Олег Котов от партии «Патриоты России».

Жителям Хабаровского края также предстоит выбрать новый созыв Законодательной думы региона, жителям Комсомольска-на-Амуре – главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также пройдут выборы депутатов городского парламента. В регионе пройдут и выборы собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.

Голосование также началось в соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области. Там проходят выборы депутатов городской думы Биробиджана, выборы депутатов собраний депутатов районов и поселений. В день голосования будут работать 162 избирательных участка.

В Приморском крае в единый день голосования пройдет 38 избирательных кампаний различного уровня. В основном это выборы депутатов городских округов и муниципальных районов, глав и депутатов городских сельских поселений. Кроме того, в крае пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона по одномандатному округу №19, на них зарегистрированы пять кандидатов. Всего в крае по данным на 1 июля зарегистрировано 1 млн 453 тыс. 11 избирателей. Как сообщил представитель избирательной комиссии Приморья, в крае будет работать 356 стационарных избирательных участков.

В Сахалинской области в единый день голосования проходят выборы губернатора. Кроме того, в регионе выбирают депутатов Городской думы Южно-Сахалинска и собраний четырех муниципальных образований. На территории региона открылись 310 избирательных участков. В областной избирательной комиссии рассказали, что в списки избирателей внесены 375 тыс. 338 человек.

На должность главы Сахалинской области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.

Также открылись избирательные участки на территории Магаданской области. Там начинаются дополнительные выборы депутата Магаданской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 на избирательных участках № 9, 11 и депутатов Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа по многомандатному избирательному округу № 1 на избирательных участках №№ 54, 57.

Единый день голосования начался в России с открытия избирательных участков на Камчатке и Чукотке.

В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.