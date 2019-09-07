Единый день голосования начался с Камчатки и Чукотки

Единый день голосования начался в России с открытия избирательных участков на Камчатке и Чукотке.

«В Камчатском крае в 08.00 [8 сентября, соответствует 23.00 мск 7 сентября] избирательные участки окрылись в четырех муниципальных районах. В Елизовском районе сегодня выбирают депутатов сельского поселения, в Пенжинском района – главу сельского поселения Манилы, в двух районах (Олюторском и Карагинском) проходят выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений Тымлат, Пахачи и Средние Пахачи», – передает ТАСС сообщение краевой избирательной комиссии.

В это же время открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе, где «проходят выборы депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах (Чукотском, Анадырском, Билибинском), а также выборы главы и депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь», сообщили в избиркоме Чукотского автономного округа.

По данным окружного избиркома, за пост главы городского округа Анадырь будут бороться пять человек в том числе и. о. руководителя округа Леонид Николаев.

Выборы разных уровней проходят по всей стране. Избирательные участки на Камчатке и Чукотке закроются в 20.00 местного времени (11.00 мск), а в западных районах России – когда в дальневосточных регионах уже наступит 9 сентября.

В Единый день голосования в 2019 году проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.



Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.