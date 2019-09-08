Политолог: Лимаренко вел честный и открытый разговор с избирателями

Открытый диалог с жителями Сахалинской области и желание вступать с ними в коммуникацию помогли врио губернатора области Валерию Лимаренко захватить лидерство на выборах сразу после обработки первых бюллетеней. Так политолог Анна Федорова объяснила предварительные результаты выборов губернатора Сахалинской области.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что избирательная кампания на Сахалине была динамичной и результат закономерен. «Нет никаких оснований сомневаться в легитимности, открытости и честности этих выборов. Поэтому Валерия Лимаренко можно поздравлять с уверенной победой», – сказала Федорова.

По ее словам, Лимаренко в ходе избирательной кампании в полной мере реализовал те вещи, которые нужны жителям региона. «Лимаренко вел честный и открытый разговор с избирателями. Он проявил умение не бежать от них, а вступать в коммуникацию. Это то, что сейчас востребовано. С этим во многом связан этот закономерный результат», – подчеркнула политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,65% голосов после подсчета 18,5% протоколов. По данным ЦИК, обработано 18,5% протоколов.

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Кроме самовыджвиженца Лимаренко это Дмитрий Зенкин от партии «Коммунисты России», Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от «Коммунистической партии социальной справедливости», Дмитрий Флеер от ЛДПР.

Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.