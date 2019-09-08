Политолог: Лимаренко вел честный и открытый разговор с избирателями

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8 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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У нас есть неотменяемая Россия

Андрей Бабицкий, журналист
Пытаясь что-то радикально поменять, важно помнить, что у нас есть неотменяемая Россия. Которую пытались пару раз упразднить, но из этого мало что вышло. Россия уже есть, она навсегда. И с этим надо, наконец, смириться. Подробности...
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Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
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    Британия потеряла свидетельство своего позора

    Кто из известных заключенных выходил по УДО

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      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              Политолог: Лимаренко вел честный и открытый разговор с избирателями

              8 сентября 2019, 13:39

              Текст: Андрей Резчиков

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              Открытый диалог с жителями Сахалинской области и желание вступать с ними в коммуникацию помогли врио губернатора области Валерию Лимаренко захватить лидерство на выборах сразу после обработки первых бюллетеней. Так политолог Анна Федорова объяснила предварительные результаты выборов губернатора Сахалинской области.

              Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что избирательная кампания на Сахалине была динамичной и результат закономерен. «Нет никаких оснований сомневаться в легитимности, открытости и честности этих выборов. Поэтому Валерия Лимаренко можно поздравлять с уверенной победой», – сказала Федорова.

              По ее словам, Лимаренко в ходе избирательной кампании в полной мере реализовал те вещи, которые нужны жителям региона. «Лимаренко вел честный и открытый разговор с избирателями. Он проявил умение не бежать от них, а вступать в коммуникацию. Это то, что сейчас востребовано. С этим во многом связан этот закономерный результат», – подчеркнула политолог.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,65% голосов после подсчета 18,5% протоколов. По данным ЦИК, обработано 18,5% протоколов.

              На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Кроме самовыджвиженца Лимаренко это Дмитрий Зенкин от партии «Коммунисты России», Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от «Коммунистической партии социальной справедливости», Дмитрий Флеер от ЛДПР.

              Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.


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