Тело погибшего нашли под завалами здания в Подмосковье

На месте обрушения части здания бывшего детского лагеря, которое произошло накануне в подмосковном Сергиевом Посаде, обнаружили тело погибшего, сообщили в экстренных службах.

Сообщается, что под завалами могут находиться еще два человека, передает ТАСС.

Поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

В четверг на территории бывшего детского лагеря произошло обрушение фасада здания площадью 64 квадратных метра. Сообщалось, что под завалами могут быть три человека. Чтобы приступить к разбору завалов и поисковым работам, спасателям пришлось демонтировать навесные конструкции, которые могли рухнуть в любой момент.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).