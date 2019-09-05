Под обрушившимся зданием бывшего детского лагеря в Подмосковье оказались люди

Под завалами обрушившегося здания бывшего детского лагеря в Московской области находятся трое рабочих, есть угроза обрушения других конструкций, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Под завалами находятся три человека», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Общая площадь зоны обрушения – 64 квадратных метра. Представитель ведомства отметил, что существует угроза дальнейших обрушений.

На месте работают кинологические расчеты. К ликвидации последствий обрушения пятиэтажного здания привлечены 50 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Сергиево-Посадском районе Подмосковья обрушилось здание бывшего детского лагеря. Инцидент произошел во время разборки здания.