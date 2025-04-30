Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.6 комментариев
Киев сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки
Шмыгаль сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки
Правительства Украины и США в ближайшие сутки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил в эфире телеканала «Рада», что окончательные детали соглашения с США о полезных ископаемых будут доработаны в ближайшее время, передает ТАСС. Шмыгаль выразил надежду, что подписание соглашения состоится в течение ближайших суток.
По его словам, новая военная помощь США Украине будет учитываться как вклад Вашингтона в совместный инвестиционный фонд. Он также уточнил, что Украина обязуется перечислять 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в этот фонд, учрежденный совместно с США.
Ранее Financial Times сообщало, что Соединенные Штаты и Украина планируют подписать рамочное соглашение о минеральных ресурсах и энергетических активах уже на этой неделе.
Президент США Дональд Трамп обвинял Киев в затягивании подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.
Шмыгаль заявлял, что Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.