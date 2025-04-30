Киев сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки

Шмыгаль сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки

Tекст: Валерия Городецкая

Шмыгаль заявил в эфире телеканала «Рада», что окончательные детали соглашения с США о полезных ископаемых будут доработаны в ближайшее время, передает ТАСС. Шмыгаль выразил надежду, что подписание соглашения состоится в течение ближайших суток.

По его словам, новая военная помощь США Украине будет учитываться как вклад Вашингтона в совместный инвестиционный фонд. Он также уточнил, что Украина обязуется перечислять 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в этот фонд, учрежденный совместно с США.

Ранее Financial Times сообщало, что Соединенные Штаты и Украина планируют подписать рамочное соглашение о минеральных ресурсах и энергетических активах уже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп обвинял Киев в затягивании подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

Шмыгаль заявлял, что Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.