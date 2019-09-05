Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Подмосковье

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья обрушилось здание бывшего детского лагеря, под завалами могут находиться до четырех человек.

Инцидент произошел в поселке Новая Шурма.

«При разборке пятиэтажного здания бывшего детского лагеря произошло его обрушение. Под завалами могут находиться от трех до четырех рабочих», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В конце августа на Украине в Дрогобыче обрушился жилой дом, жертвами стали восемь человек.