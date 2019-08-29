Число жертв обрушения дома в украинском Дрогобыче возросло до восьми

Число погибших при обрушении дома в украинском Дрогобыче увеличилось. Спасатели извлекли из-под завалов тело восьмого погибшего, сообщает пресс-центр госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, среди восьми погибших – один ребенок. Также в результате обрушения здания пострадали семь человек, они госпитализированы. Спасатели утверждают, что больше под завалами людей нет, передает РИА «Новости».

После ЧП задержаны двое работников коммунального предприятия, сообщили в нацполиции Львовской области.

По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства», «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Служебная халатность». Максимальное наказание, которое грозит виновным – от 5 до 12 лет лишения свободы.

Следователи Дрогобыча озвучили основные версии обрушения жилого дома.

«Одна из версий – газ, но это маловероятно. Вторая – перепланировка, но это также не подтверждено. Третья – возможно, когда были дожди, то в подвале промокло, подмыло, ведь это старый дом», – цитирует сообщение пресс-службы горсовета Дрогобыча УНН.

На данный момент одной точной версии нет, полицейские проверяют все возможные варианты на месте происшествия.

Взрыв в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче произошел в ночь на 28 августа. Работники продолжают разбирать завалы. Жителей дома эвакуировали, решается вопрос об их временном расселении.

В среду в Новосибирске обрушилась стена здания во время планового ремонта пролегающей рядом теплотрассы, в результате чего под завалами оказались строители. В результате погибли трое рабочих.