Археолог ответил на уголовное дело на Украине из-за раскопок в Крыму

Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко заявил, что возбуждение уголовного дела так называемой «прокуратурой АРК» Украины из-за проведения археологических раскопок при строительстве водовода в Кировском районе республики является глупостью.

Ранее «прокуратурой АРК» было возбуждено дело по факту «незаконного проведения археологических раскопок» в Крыму. Как заявили в ведомстве, в ходе строительства водовода на территории исчезнувшего села Унгут в Кировском районе было обнаружено «старое мусульманское захоронение, которое крымские власти «пытаются представить как древнескифское».

«Это уголовное дело – просто глупость. Все объекты на территории нашего полуострова исследуют опытнейшие специалисты, которые прекрасно знают специфику археологических раскопок. Если даже не наш Институт археологии Крыма ведет раскопки, я абсолютно уверен, что они будут проведены на очень высоком научном уровне», – рассказал Майко РИА «Новости Крым».

Археолог сообщил, что раскопки были проведены в Кировском районе на месте строительства водовода еще в прошлом году, в ходе исследований были обнаружены десять объектов культурного наследия. В этом году специалисты Института археологии РАН начали раскопки в поселении Унгут.

«Был обнаружен курган эпохи бронзы. Там есть скифские погребения, в этот же курган были спущены и мусульманские захоронения. Но насколько они мусульманские, сказать сложно, поскольку погребального инвентаря обнаружено не было. Они могут быть датированы и XVIII, и XIX веком. Однозначно сказать пока сложно, раскопки до конца не завершены. Там большое количество археологических памятников» – добавил ученый.

В конце августа в Бахчисарайском районе Крыма при раскопках был обнаружен уникальный христианский храм в городище Эски-Кермен.