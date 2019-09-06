В Британии испугались нашествия горбуши из России

В Великобритании биологи спрогнозировали увеличение количества тихоокеанской горбуши в местных водах.

Специалисты отметили, что скоро можно ожидать повторения ситуации 2017 года, когда было зафиксировано «беспрецедентное» количество тихоокеанской горбуши в британских водах, сообщает Daily Mail.

Проблема заключается в том, что данная горбуша угрожает популяции семги (атлантического лосося), так как может принести новые заболевания. Кроме того, может обостриться конкуренция за места обитания.

Издание отмечает, что в 60-х годах в СССР горбушу активно разводили в реках европейской части России, в результате она распространилась в Норвегии, а после попала в воды Британии.

Биологи призывают рыбаков, поймавших горбушу, не выпускать ее обратно, а передать для изучения.

Ранее о данной проблеме говорили в Норвегии, призывая убивать «русских лососей».