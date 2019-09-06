Названа причина столкновения Су-34 в Липецкой области

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в пятницу в небе над Липецкой областью из-за ошибок пилотов, степень вины экипажей самолетов установит специальная комиссия, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Столкновение в Липецкой области двух самолетов произошло по вине пилотов, сейчас в подробностях аварии разбирается специальная комиссия, которая, в частности, будет устанавливать степень вины каждого из экипажей (экипаж одного Су-34 состоит из командира и штурмана)», – сказал источник ТАСС.

Он отметил, что один из столкнувшихся самолетов поврежден очень серьезно и будет отправлен на завод. По его словам, «летчикам, возможно, придется возмещать причиненный ущерб».

Ранее СМИ со ссылкой на информированный источник сообщили, что в пятнцу во время тренировочного полета в Липецкой области столкнулись два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34. Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы, самолеты серьезно повреждены.