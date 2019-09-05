Эстония назвала поддержку Украины своим приоритетом

Одним из приоритетов Эстонии является поддержка Украины, заявил глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

«Продолжение политической и практической поддержки Украины является одним из приоритетов Эстонии», – цитирует ТАСС Рейнсалу.

Глава МИД посоветовал «не закрывать глаза» на якобы «агрессивные» действия России на востоке Украины.

Рейнсалу поздравил Пристайко с назначением на пост главы украинского МИД, отметив, что Эстония полностью поддерживает европейский вектор развития Украины и ее стремление к реформам.

Пристайко занял должность главы МИД Украины 29 августа. Его кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Зеленский выбрал свое «правительство Гайдара».

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