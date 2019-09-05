В Южной Осетии отреагировали на строительство нового грузинского блокпоста

Грузинский блокпост расположен очень близко к государственной границе Южной Осетии, однако не пересекает ее, заявил спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев.

«На месте мы точно определили, как по картам, так и по GPS, что пост, который возводит грузинская сторона, находится на территории Грузии. На этом месте грузинская сторона не пересекала границу республики, и наши пограничники стоят именно у нашей границы и охраняют ущелье», – приводятся слова спикера на сайте парламента.

При этом в Южной Осетии обеспокоены непосредственной близостью грузинского поста к границе.

«Мы видим, что грузинская сторона продолжает устраивать провокации вдоль границ республики, в связи с этим необходимо усилить охрану наших рубежей», – заявил председатель комитета парламента по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов.

По его словам, блокпост возводится всего в 50 метрах от госграницы республики, и это недопустимо.

Информация о возведении полицейского блокпоста в районе села Синагур поступила в парламент во время совещания депутатов. Спикер парламента Алан Тадтаев принял решение незамедлительно выехать на место.

Напомним, на прошлой неделе Южная Осетия обвинила Грузию в незаконном строительстве блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что это фактически вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии.

В ответ республика начала усиление границы с Грузией. В парламенте Южной Осетии предупредили, что любые провокации, нарушающие территориальную целостность страны, будут пресекаться всеми возможными способами, включая силовые.

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