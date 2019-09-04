Трамп оценил опасность резкого сокращения Китаем вложений в американские госбумаги

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на вопрос о том, беспокоит ли его возможность того, что Пекин может начать резко распродавать долгосрочные облигации США.

«Меня это совершенно не беспокоит», – приводит его слова ТАСС.

Трамп напомнил, что Китай держит в американском госдолге примерно 1 трлн долларов. «Это совсем немного по сравнению с тем, чем мы сейчас занимаемся, к тому же у нас очень низкая процентная ставка», – сказал он.

Американский президент подчеркнул, что США еще никогда не были в таком положении, чтобы было такое количество желающих инвестировать в их облигации. «Мы устанавливаем рекорды», – сказал он, несколько раз повторив, что в США «очень низкая процентная ставка».

«В нашу страну текут деньги. Люди хотят безопасности, они хотят низкой процентной ставки. У нас не будет проблем», – добавил американский лидер.

«Мы занимаем прочное положение [в экономическом плане], возможно, благодаря рефинансированию», – заключил он.

Американские СМИ ранее писали, что Китай по-прежнему остается главным иностранным кредитором США, у него есть американские казначейские облигации на 1,1 трлн долларов. Именно госдолг Соединенных Штатов является их же слабым местом в торговой войне с Пекином, отмечали американские аналитики.