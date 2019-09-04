Бывший посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманным

У Украины никогда не было государственности, в 90-х ее пришлось выдумывать заново вместе с языком, заявил бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

«Украине – нынешней, новой – пришлось из ничего создавать государство. У Украины не было как такового государства. У Украины не было государственности, ее пришлось выдумывать заново, включая и язык», – заявил он в программе на телеканале «ИТОН ТВ». Запись передачи опубликована на YouTube.

Он также выразил мнение, что Украине «не повезло с соседями».

Ранее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина постоянно экспериментирует над собой с 1991 года, что привело к тому, что страна теряет признаки своей государственности.