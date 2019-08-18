В Киеве признали потерю признаков государственности

Украина постоянно экспериментирует над собой с 1991 году, что привело к тому, что страна теряет признаки своей государственности, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина в поисках оптимальной модели управления постоянно экспериментирует над собой. В итоге она стала свидетелем одной войны, двух революций, шести волн «радикальных беспрецедентных реформ», которые провозглашались каждым новым президентом. Это, по мнению Кулебы, сопровождалось шестью попытками стереть прошлое, «обвинив во всем предшественников», передает РИА «Новости».

Он добавил, что Украина за 28 лет независимости так и не создала экономического чуда, не построила политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. В стране на обе ноги хромает госслужба как система, считает Кулеба.

«В итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства – население и территорию. Последняя уменьшилась из-за незаконной оккупации другим государством, чего мы не смогли предотвратить, но, по крайней мере, смогли не погибнуть под внешним ударом», – отметил Кулеба.

Он пояснил, что причинами потери населения являются «смертность, миграция», а также «оккупация».

На прошлой неделе украинская писательница Лариса Ницой заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.