Планировавшие нападение на уральскую школу подростки задержаны

Правоохранительные органы задержали подростков, которые собирались атаковать одну из школ в уральском городе Кушва, сообщил источник в экстренных службах Свердловской области.

«Двое подростков готовили нападение в День знаний на одну из школ. Нападение было предотвращено, так как была вскрыта переписка в социальных сетях. Там они обсуждали план захвата, искали оружие. Несовершеннолетние задержаны, возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц», – рассказал собеседник ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка региона Игорь Мороков пояснил, что аппарат омбудсмена после следственных мероприятий изучит, какая психологическая работа проводилась с подростками.

«Градус агрессии увеличивается в школах, происходит травля. Но после трагических событий, которые происходили, например, в Керчи, мы научились предотвращать подобные инциденты. Это совместная работа, в том числе и педагогов», – пояснил Мороков.

Ранее сообщалось, что молодые люди, планировавшие напасть на школу в Кушве, изучали историю движения «Колумбайн», искали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.