Блогеры возмутились словами посла США в Мексике о Фриде Кало

Посол США в Мексике Кристофер Ландау раскритиковал за поддержку марксизма художницу Фриду Кало, чем вызвал гнев пользователей соцсетей.

«Я восхищаюсь ее (Фриды Кало) свободным духом, она по праву стала символом Мексики для всего мира. Но я не понимаю, как она могла открыто поддерживать марксизм-ленинизм. Неужели она не знала об ужасных преступлениях, которые совершались во имя этой идеологии?» – передает ТАСС со ссылкой на NBC пост Ландау в Twitter.

Под постом позднее появилось более 2000 комментариев, причем многое пользователи раскритиковали слова посла, отмечая, что США сами многократно совершали преступления и вмешивались в дела других государств, в том числе латиноамериканских.

Компартия Мексики, членом которой была Кало, также выразила свое мнение относительно заявления Ландау.

«Товарищ Фрида поддерживала гуманизм, демократию и свободу мексиканского народа,» – прокомментировали слова Ландау в партии.

Коммунисты также призвали посла «не показывать своего невежества, пытаясь быть похожим на Трампа».

Напомним, в апреле советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «доктрина Монро» жива – то есть судьбу американских народов будут решать жители самого Западного полушария.