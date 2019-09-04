На шахте в Донецке прогремел взрыв

В Донецке произошел взрыв на территории шахты им. Скочинского, в результате погиб один человек, сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой народной республики.

По информации ведомства, от взрыва на пустыре возле шахты, расположенной менее чем в 10 км от линии разграничения, погиб шахтер, передает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня около 9.30 произошел взрыв на территории шахты им. Скочинского. Взрыв произошел на поверхности – на пустыре, который не задействован в производстве. Погиб один человек – сотрудник шахты», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и силовые структуры. Причины взрыва пока не известны, шахта продолжает работать в штатном режиме.