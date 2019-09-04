Роскосмос уточнил время возвращения робота Федора

ЦНИИмаш уточнил время расстыковки корабля «Союз МС-14» с роботом Федор от Международной космической станции (МКС) и приземления в Казахстане.

«Расстыковка корабля «Союз МС-14» от агрегатного отсека модуля «Звезда» планируется 6 сентября в 21.14 мск, включение двигателя корабля для схода с орбиты – в 23.37 мск, приземление спускаемого аппарата «Союза МС-14» в Казахстане – 7 сентября в 00.34 мск», – передает РИА «Новости» сообщение ЦНИИмаш.

Напомним, во вторник российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов завершили эксперимент на борту Международной космической станции (МКС) и посадили робота Федора в корабль «Союз МС-14» для возвращения на Землю.

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