Путин привез премьера Индии на «Звезду»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень в Приморье.

Моди присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, в качестве гостя, передает ТАСС.

Напомним, ранее в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед вылетом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме заявил, что в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора между странами на новый уровень.