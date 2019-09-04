Абэ захотел вывести переговоры о мире с Россией на новый уровень

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора между странами на новый уровень.

«Я хочу провести откровенный диалог с президентом [Владимиром] Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень», – приводит ТАСС слова Абэ перед вылетом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

Накануне в МИД России призвали не ждать прорыва в переговорах по мирному договору с Японией, так как позиции Москвы и Токио значительно расходятся.

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