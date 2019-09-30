В Совфеде оценили сообщения о российском спецназе в Норвегии

«Какую цель может преследовать спецназ? Разведка, диверсия – но только в случае военных действий. А мы не находимся в состоянии войны, у нас нет ни таких намерений, ни интересов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал сообщения норвежской прессы о том, что бойцов российского спецназа якобы заметили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии.

«Россия перешла границу», «Россия проявила враждебные действия по отношению к стране НАТО» – вброс такого фейка стал важным элементом информационной войны против России», – отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее норвежское издание AldriMer со ссылкой на четыре источника в разведслужбах Норвегии сообщило: бойцов российского спецназа якобы заметили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии. Отметим, что Шпицберген по международному договору 1920 года является демилитаризованной зоной, на островах отсутствуют объекты военной инфраструктуры.

Норвежское издание также утверждает, что российские спецназовцы якобы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. «Появление спецназовцев» связывают с российскими военными учениями в Баренцевом море.

По мнению Клинцевича, такое предположение выглядит нелепо. «Какой интерес задействовать спецназ, который может быть использован только в активной фазе войны для получения разведданных в режиме реального времени?» – отметил собеседник.

«В этом районе нет войск специального назначения, им эту задачу никто не ставил и никто ставить не будет», – добавил Клинцевич.

В свою очередь российское посольство в Осло назвало публикацию AldriMer грубой провокацией и частью «ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России».

Российские дипломаты не исключили, что «данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил».

Напомним, что весной этого года норвежские власти заявляли: у Осло якобы имеются доказательства целенаправленного использования Россией средств радиоэлектронного подавления для глушения всех электронных сигналов на севере королевства.

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