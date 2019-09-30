По факту проведения опасного МРТ в Москве возбуждено дело

Сотрудники Следственного комитета по Москве возбудили уголовное дело о проведении работниками столичного медцентра магнитно-резонансной томографии (МРТ) без лицензии, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, не позднее апреля 2019 года сотрудники одного из медицинских центров в районе улицы Лескова разместили лечебно-диагностический комплекс МРТ, установленный на платформе большегрузного прицепа, без регистрационного знака», – сообщается на сайте управления СК по Москве.

С апреля по июнь сотрудники медцентра эксплуатировали данное оборудование, оказывали не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей медицинские услуги без лицензии по профилю «Рентгенология».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности»). Аппарат, представляющий опасность для здоровья граждан, изъят. Также изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность сотрудников медцентра. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, проверяется медицинский центр, предоставляющий услуги МРТ.