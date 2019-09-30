Участников нацпроекта по производительности не заставят переходить на четырехдневку

Предприятия-участники нацпроекта по повышению производительности труда не обязаны участвовать в эксперименте по переходу на четырехдневную рабочую неделю, рассказал заместитель министра экономического развития Петр Засельский.

«Если говорить о предприятиях нашего нацпроекта, я хочу подчеркнуть, что никаких обязательств по участию предприятий в эксперименте по четырехдневной рабочей неделе точно нет», – сказал он в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, если предприятия захотят попробовать такой режим работы, то они могут высказать такое желание, однако пока ни одно из предприятий-участников не высказало никакой заинтересованности.

Газета «Известия» 16 сентября со ссылкой на Засельского сообщала, что четырехдневная рабочая неделя может быть протестирована на участниках нацпроекта по повышению производительности труда.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что Россия пока не готова перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за положения экономики.

Также о невозможности перехода на «четырехдневку» предупреждали эксперты РАНХиГС. По их мнению, это невозможно сделать из-за низкой производительности труда и сокращения численности рабочей силы.