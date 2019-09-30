Студент уфимского колледжа умер на занятиях по физкультуре

Первокурсник уфимского колледжа умер на занятиях по физкультуре, по факту смерти молодого человека началась проверка, сообщили в региональном СК.

«Первокурснику стало плохо на уроке физкультуры, была вызвана скорая помощь. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, опрашивают однокурсников, преподавателей и родных. В ходе проверки в том числе будет выяснено, было ли у студента заболевание», – заявил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Уфы.

В СК рассказали, что по факту смерти ведется доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают очевидцев, устанавливаются все обстоятельства смерти, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Напомним, в 2018 году во время занятий на уроке физической культуры ученик девятого класса школы № 21 Дербента почувствовал недомогание и спустя некоторое время скончался.