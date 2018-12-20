Школьник умер на уроке физкультуры в Дербенте

Следственные органы проводят проверку по факту смерти девятиклассника на уроке физкультуры в Дербенте, сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Дагестану Расул Темирбеков.

«По предварительным данным, 20 декабря примерно в 12.00 во время занятий на уроке физической культуры ученик 9 класса школы №21 почувствовал недомогание и спустя некоторое время скончался», – цитирует Темирбекова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Москве на уроке физкультуры умер 14-летний кадет.