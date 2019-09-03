Капитан спасся со сгоревшего судна в Калифорнии

Капитан судна, которое сгорело в Калифорнии, смог спастись. Выживших членов экипажа вскоре допросят, сообщили в местной полиции.

«Что касается членов экипажа, их допросят сегодня»,– приводит РИА «Новости» шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

«Да, все данные указывают, что он (капитан) был среди тех, кто спрыгнул (с корабля)», - сказал он.

Шериф добавил, что членов экипажа подобрало проходившее рядом судно. Один из членов команды погиб, потому что в момент пожара спал.

На данный момент спасатели извлекли из воды тела 20 погибших, в обломках под водой остаются тела еще 4-6 человек.

Ранее сообщалось о 34 погибших. Пожар на коммерческом судне, на борту которого находились 39 человек, возник ночью, когда все спали.