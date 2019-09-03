Болсонару потребовал запретить гендерную идеологию в школах

Президент Бразилии Жаир Болсонару поручил министерству образования заняться подготовкой законопроекта, согласно которому в школах будет запрещена так называемая «гендерная идеология», предусматривающая свободу выбора пола и социальных ролей.

«Я попросил министерство образования, чтобы они в целях всесторонней защиты детей, предусмотренной нашей конституцией, подготовили законопроект, запрещающий гендерную идеологию в средних школах», – цитирует РИА «Новости» сообщение Болсонару в Twitter.

Как ранее заявляла министр по делам женщин, семьи и правам человека Бразилии Дамереш Алвес, задачей правительства является привитие детям в возрасте четырех-пяти лет концепции, согласно которой женщины должны иметь равные права и возможности, однако при этом с ними стоит обращаться особым образом, «поскольку они женщины».

После победы на выборах в 2018 Болсонару был «известен своей враждебностью к чернокожим, гомосексуалистам, коренному населению и женщинам».