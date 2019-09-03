«Лидеры России» навестили спасенного на Эльбрусе школьника

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, как навестил спасенного победителями конкурса управленцев «Лидеры России» замерзавшего на Эльбрусе человека.

«Навестили спасенного вчера на Эльбрусе Игоря. Отличный паренек, очень позитивный и амбициозный. Проболтали больше часа с ним», – написал Комиссаров в своем Instagram.

Гендиректор отметил, что Игорь отправился покорять вершину с тремя случайными знакомыми.

«Помнит только, как началась пурга, как он искал путь по вешкам, а потом через 20 часов мы его нашли. Готовился к восхождению по роликам на YouTube», – пояснил Комиссаров.

Напомним, группа альпинистов из 17 человек, победители конкурса «Лидеры России», спасли замерзающего молодого человека, который провел ночь без сознания на вершине горы.

Ответственный за безопасность экспедиции Александр Пятницын пояснил, что потерявшийся молодой человек – 17-летний школьник из Череповца.