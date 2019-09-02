Победители конкурса «Лидеры России» спасли человека на Эльбрусе

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Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

Владимир Путин с детьми из семьи Шутылевых из Хакасии Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже много раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей. И это на самом деле главная задача для государства и общества. Семья с тремя детьми должна стать нормой, если мы хотим сохранить и развить великую русскую цивилизацию. Подробности...
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Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

Украинцы продвинулись в решении проблемы ядерного топлива, но риски остаются колоссальнымиФото: Дворной Б./ТАСС
На Украине объявили о планах провести до 2024 года модернизацию всех АЭС страны, потратив на это 240 млн долларов. Одна из особенностей проекта – попытка наладить собственное производство оборудования для четырех атомных станций. Киев пытается полностью отказаться от ядерного сотрудничества с Москвой, не обращая внимания даже на то, что спешка в подобном вопросе чревата риском техногенных катастроф. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Горькое обаяние американского социализма

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
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На русском Севере ищут себя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Русский Север притягивает раз за разом тем, что обнажает скрытое: когда день за днем идешь среди ясных линий, прозрачной красоты, длинных туманов – совершенно не остается сил лгать себе. Подробности...
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Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Удивительно, насколько язык «нового Брекзита» соответствует нашему лоялистскому в России. Общего в правой повестке Британии, правых повестках США и других европейских стран очень много. Подробности...
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              Победители конкурса «Лидеры России» спасли человека на Эльбрусе

              2 сентября 2019, 13:03

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              Победители конкурса управленцев «Лидеры России» в ходе восхождения на гору Эльбрус спасли замерзающего молодого человека, который, предположительно, провел ночь без сознания на вершине горы, сообщил ответственный за безопасность экспедиции Александр Пятницын.

              «Группа альпинистов общей численностью 17 человек, это группа «Лидеров России» с инструкторами, в 02.10 мск начала восхождение на вершину. И в 6.50 на очередной связи они сообщили, что они вышли на вершину <...> и там обнаружили человека <...> Его искали где-то уже сутки, он со вчерашнего дня пропал. Он, видимо, провел ночь на вершине, потерял сознание. Они сделали ему первую медицинскую помощь и начали спускать его вниз», – приводит его слова РИА «Новости».

              По словам участников спасательной операции, пострадавший рассказал, что его зовут Игорь, ему 17 лет, он учится в 11 классе школе города Череповца. Согласно его рассказу, он отстал от группы, поднялся на вершину, а при спуске заблудился и вскоре потерял сознание.

              Совместными усилиями его вначале привели в чувство, то есть кислород ему дали, дали напитки, утеплили его со всех сторон, как только можно. Когда он потихоньку начал хоть как-то реагировать, группа товарищей, чтобы всем не идти, не толпиться, не мешать <...> из 7 человек, начали эвакуацию вниз до местности, на которую может МЧС добраться. То есть МЧС снизу к нам ехало, а мы сверху его на руках несли», – рассказал победитель второго конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев, который участвовал в спасении молодого человека.

              Он уточнил, что подростка спускали с высоты 5,6 тыс. метров на высоту около 5 тыс. метров, где его забрали спасатели. По его словам, спуск длился около двух часов.

              В спасательной операции принимали участие семь человек: руководитель группы Александр Яковенко, старший тренер управления альпинистских лагерей Александр Расторгуев, мастер спорта по горному туризму Ольга Назаренко, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, победитель конкурса «Лидеры России», врач Дмитрий Сенин, победители конкурса Виктор Гневашев и Александр Строганов.

              Начальник службы экономики и финансов Южно-Уральской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» Виктор Гневашев, победивший в конкурсе «Лидеры России» 2018-19 года, на своей странице в Facebook рассказал подробности происшествия. «Во время восхождения на вершину Эльбруса за 50м до вершины наша команда Клуба Лидеров России «Эльбрус» обнаружила на высоте 5,6 тыс. метров замерзающего человека в снегу без сознания. Мы дали ему кислород, напоили чаем. Выяснили, что он пролежал на горе всю ночь. Мальчишка, 17 лет. Восходил сам, в одиночку», – говорится в сообщении.

              «Решили спустить парня вниз через Седловину горы и Косую Полку. Спускали на руках со страховкой. Спустили на высоту около 5 тыс. метров и передали МЧС на ратраках. Успели фактически в последний момент, обычно в такой ситуации не выживают», – подчеркнул Гневашев.

              Спускать пострадавшего были готовы все без исключения. Руководитель восхождения опытнейший альпинист Александр Яковенко определил состав спасательной группы. Инструкторы: Александр Яковенко, Александр Расторгуев, Ольга Назаренко. Участники восхождения: Алексей Комиссаров, Дмитрий Сенин, Александр Строганов и я, Виктор Гневашев», – заключил он.

              Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

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