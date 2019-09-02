Победители конкурса «Лидеры России» спасли человека на Эльбрусе

Победители конкурса управленцев «Лидеры России» в ходе восхождения на гору Эльбрус спасли замерзающего молодого человека, который, предположительно, провел ночь без сознания на вершине горы, сообщил ответственный за безопасность экспедиции Александр Пятницын.

«Группа альпинистов общей численностью 17 человек, это группа «Лидеров России» с инструкторами, в 02.10 мск начала восхождение на вершину. И в 6.50 на очередной связи они сообщили, что они вышли на вершину <...> и там обнаружили человека <...> Его искали где-то уже сутки, он со вчерашнего дня пропал. Он, видимо, провел ночь на вершине, потерял сознание. Они сделали ему первую медицинскую помощь и начали спускать его вниз», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам участников спасательной операции, пострадавший рассказал, что его зовут Игорь, ему 17 лет, он учится в 11 классе школе города Череповца. Согласно его рассказу, он отстал от группы, поднялся на вершину, а при спуске заблудился и вскоре потерял сознание.

Совместными усилиями его вначале привели в чувство, то есть кислород ему дали, дали напитки, утеплили его со всех сторон, как только можно. Когда он потихоньку начал хоть как-то реагировать, группа товарищей, чтобы всем не идти, не толпиться, не мешать <...> из 7 человек, начали эвакуацию вниз до местности, на которую может МЧС добраться. То есть МЧС снизу к нам ехало, а мы сверху его на руках несли», – рассказал победитель второго конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев, который участвовал в спасении молодого человека.

Он уточнил, что подростка спускали с высоты 5,6 тыс. метров на высоту около 5 тыс. метров, где его забрали спасатели. По его словам, спуск длился около двух часов.

В спасательной операции принимали участие семь человек: руководитель группы Александр Яковенко, старший тренер управления альпинистских лагерей Александр Расторгуев, мастер спорта по горному туризму Ольга Назаренко, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, победитель конкурса «Лидеры России», врач Дмитрий Сенин, победители конкурса Виктор Гневашев и Александр Строганов.

Начальник службы экономики и финансов Южно-Уральской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» Виктор Гневашев, победивший в конкурсе «Лидеры России» 2018-19 года, на своей странице в Facebook рассказал подробности происшествия. «Во время восхождения на вершину Эльбруса за 50м до вершины наша команда Клуба Лидеров России «Эльбрус» обнаружила на высоте 5,6 тыс. метров замерзающего человека в снегу без сознания. Мы дали ему кислород, напоили чаем. Выяснили, что он пролежал на горе всю ночь. Мальчишка, 17 лет. Восходил сам, в одиночку», – говорится в сообщении.

«Решили спустить парня вниз через Седловину горы и Косую Полку. Спускали на руках со страховкой. Спустили на высоту около 5 тыс. метров и передали МЧС на ратраках. Успели фактически в последний момент, обычно в такой ситуации не выживают», – подчеркнул Гневашев.

Спускать пострадавшего были готовы все без исключения. Руководитель восхождения опытнейший альпинист Александр Яковенко определил состав спасательной группы. Инструкторы: Александр Яковенко, Александр Расторгуев, Ольга Назаренко. Участники восхождения: Алексей Комиссаров, Дмитрий Сенин, Александр Строганов и я, Виктор Гневашев», – заключил он.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

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