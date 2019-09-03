Россиянам предложили купить главную роль в «Брате-3»

Главные и второстепенные роли в фильме шоумена Стаса Барецкого «Брат – 3» выставили на продажу за сумму от 500 тыс. до 5 млн рублей.

«Вы начинающий актер или человек далекий от кино, но хотите попробовать себя в заметной роли в самом ожидаемом фильме 2020 года или просто хотите сделать оригинальный подарок любимому человеку. Специально для вас мы предлагаем приобрести разноплановые роли в фильме «Брат-3», – говорится на официальном сайте проекта.

Указывается, что эпизодическая роль в фильме стоит 500 тыс. рублей, роль второго плана – от 2,5 млн рублей, главная роль – 5 млн рублей.

На сайте также сообщается, что роль в фильме уже якобы купил юрист Олег Сухов.

Также предлагается прорекламировать в фильме свой ресторан, алкогольный бренд, гаджет или автомобиль.

Ранее сообщалось, что в фильме Барецкого «Брат – 3» снимется продюсер Бари Алибасов. По сюжету фильма одна из главных героинь – девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса.

В марте в Сети появилось несколько петиций, адресованных министерству культуры и министру Владимиру Мединскому, а также Фонду Кино, с требованием запретить Барецкому снимать фильм «Брат-3».