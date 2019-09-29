Мигранты подняли бунт на Лесбосе

Афины направили спецназ на греческий остров Лесбос, где мигранты устроили бунт в центре приема и идентификации «Мориа», сообщают СМИ.

В последние недели поток мигрантов с побережья Турции усилился. В лагере собралось 12,5 тыс. человек, хотя рассчитан тот на 3 тысячи. Надеясь ускорить перевод на континент, мигранты подожгли контейнер для жилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Alpha.

Прибывших пожарных атаковали сотни мигрантов, которые разбили две пожарные машины. Уничтожено семь или восемь контейнеров. По предварительной информации, в них сгорели женщина и ребенок.

Мигранты напали и на правоохранителей, пытаясь освободить других беженцев, которые оказались под стражей за различные нарушения закона. Полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Позднее мигранты, принадлежащие к разным религиям и национальностям, принялись драться друг с другом. Из лагеря началось массовое бегство, его покидают тысячи семей.

Мэр Митилини Эвстратиос Кителис признал, что «ситуация выходит из-под контроля».

«Ситуация очень тяжелая, мы все в опасности.... Мы находимся за воротами и пытаемся связаться, чтобы успокоить людей и предотвратить восстание мигрантов», – заявил он.

С пожарами удалось справиться, но беспорядки продолжаются. Пять человек госпитализированы.

Напомним, на фоне спора вокруг газовых месторождений вблизи Кипра Турция отказалась исполнять соглашение с ЕС, по которому в обмен на деньги и обещание отмены виз Анкара обязалась остановить поток беженцев в страны Европы.