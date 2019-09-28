Симоньян отреагировала на акцию протеста проституток

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала флешмоб российских секс-работниц, начавшийся после скандального случая в Уфе с участием приезжего из Нигерии.

«Осталось дождаться флешмоба коллег в поддержку обиженного наркобарона – и я поверю, что все это изначально был хитрый план по дискредитации публичного протеста. Надо признать, гениальный», – написала она в своем Telegram-канале.

Так Симоньян прокомментировала сообщение Telegram-канала Mash о том, что «секс-работницы» устроили флешмоб в защиту изнасилованной коллеги – жительницы Уфы.

По информации канала, инцидент, ставший причиной скандала среди коллег девушки, произошел под Новый год. Сообщается, что 24-летний приезжий из Нигерий вместо того, чтобы заплатить за любовь, потребовал у девушки 500 долларов, отнял планшет и четыре телефона, заставил сказать на камеру, что она проститутка, изнасиловал ее – и все случившееся тоже снял на камеру.

Пострадавшая обратилась в полицию, нигерийца задержали. В настоящее время адвокаты работают над его освобождением. Сторона защиты утверждает, что уфимка якобы сама украла деньги у клиента, а секс произошел по обоюдному желанию.

Работницы интимной сферы со всей страны встали на защиту пострадавшей.