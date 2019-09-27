Американцев из «Корпуса мира» задержали в Киргизии с наркотиками

Милиция Киргизии задержала двух американцев из «Корпуса мира» с более чем килограммом марихуаны, сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По сообщению пресс-службы, милиция остановила на трассе Бишкек-Ош автомобиль Honda, поведение пассажиров которого показалось правоохранителям подозрительным.

«У одного из мужчин обнаружили пакет с зеленым веществом, напоминающим марихуану. В ходе экспертизы предположение подтвердилось: в пакете было более килограмма марихуаны», – передает РИА «Новости» сообщение милиции.

Пассажирами автомобиля оказались американские «Корпуса мира». Один из них признался, что наркотики принадлежат ему.

«В настоящее время признавшийся в преступлении американец водворен в СИЗО. Второго – отпустили», – рассказали в пресс-службе УВД.

Напомним, в июне газета ВЗГЛЯД писала, что американские политики подкуплены деньгами за марихуану.