Опубликованы кадры из зала управления разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС

В Сети появилось видео из зала управления четвертым реактором Чернобыльской АЭС, который был разрушен взрывом 26 апреля 1986 года.

«Разрушенная рубка управления [четвертым реактором Чернобыльской АЭС] покрыта клейким веществом, которое не дает образоваться [радиоактивной] пыли. Руины по-прежнему излучают в 40 тыс. раз более высокий уровень радиации, чем окружающая среда», – говорится в описании к видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Ruptly.

«Чернобыльская ядерная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года, когда в результате серии взрывов и последующего пожара на четвертом реакторе были выброшены радиоактивные осадки, которые рассеялись по соседним странам. В результате более 8 млн человек подверглись воздействию повышенного уровня радиации», – отмечается в описании к видео.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ от открытии Чернобыльской зоны отчуждения для туристов. В результате, только по официальным данным, за восемь месяцев 2019 года в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине побывали почти 75 тыс. туристов.

Кроме того, росту турпотока поспособствовал мини-сериал телеканала HBO, который вышел весной 2019 года. Сериал снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, картина рассказывают историю аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.